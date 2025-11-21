Тяжелый ударный дрон уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

На подвеску БПЛА были установлены осколочно-фугасные боеприпасы, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расчет тяжелого ударного беспилотника группировки войск "Запад" уничтожил укрепленную позицию с военными ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета тяжелых ударных дронов 164-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с помощью точных сбросов боеприпасов с БПЛА уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ на краснолиманском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что цель была своевременно засечена средствами разведки и классифицирована как укрепленная позиция с наличием живой силы. Силами расчета был подготовлен к вылету тяжелый ударный беспилотник, способный нести полезную нагрузку до 10 кг. На внешнюю подвеску беспилотника были установлены осколочно-фугасные боеприпасы. После взлета и выхода в заданный район беспилотник осуществил сброс боеприпасов по координатам цели. В результате точного попадания опорный пункт противника был уничтожен.