Герасимов: объединенная группировка ВС РФ наступает на всех направлениях СВО
Редакция сайта ТАСС
18:24
обновлено 18:48
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Войска объединенной группировки Вооруженных сил РФ наступают практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции.
Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
"Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенней летней кампании", - сказал Герасимов.