Герасимов: объединенная группировка ВС РФ наступает на всех направлениях СВО

Российские силы развивают успех, достигнутый в ходе весенней летней кампании, отметил начальник Генерального штаба

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Войска объединенной группировки Вооруженных сил РФ наступают практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

"Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенней летней кампании", - сказал Герасимов.