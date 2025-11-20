ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Герасимов: объединенная группировка ВС РФ наступает на всех направлениях СВО

Российские силы развивают успех, достигнутый в ходе весенней летней кампании, отметил начальник Генерального штаба
Редакция сайта ТАСС
18:24
обновлено 18:48

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Войска объединенной группировки Вооруженных сил РФ наступают практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

"Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенней летней кампании", - сказал Герасимов. 

Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичВоенная операция на Украине