Герасимов: ВСУ стараются остановить наступление на красноармейском направлении

Противник пытается стабилизировать обстановку в регионе, указал начальник Генштаба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины сосредоточили основные усилия на остановке российского наступления на красноармейском направлении. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Противник стремится остановить продвижение наших войск, при этом основные усилия сосредоточен на попытках стабилизировать обстановку на красноармейском направлении", - сказал Герасимов.