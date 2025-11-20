Герасимов: ВСУ стараются остановить наступление на красноармейском направлении
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины сосредоточили основные усилия на остановке российского наступления на красноармейском направлении. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
"Противник стремится остановить продвижение наших войск, при этом основные усилия сосредоточен на попытках стабилизировать обстановку на красноармейском направлении", - сказал Герасимов.