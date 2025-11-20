ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Герасимов: ВСУ стараются остановить наступление на красноармейском направлении

Противник пытается стабилизировать обстановку в регионе, указал начальник Генштаба
Редакция сайта ТАСС
18:24
обновлено 18:44

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины сосредоточили основные усилия на остановке российского наступления на красноармейском направлении. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Противник стремится остановить продвижение наших войск, при этом основные усилия сосредоточен на попытках стабилизировать обстановку на красноармейском направлении", - сказал Герасимов. 

УкраинаРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичВоенная операция на Украине