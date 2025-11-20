Герасимов: ВС РФ освободили 75% Красноармейска

Противник оказывает упорное сопротивление

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские войска на 75% освободили город Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР. Об этом заявил глава Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

"Противник оказывает упорное сопротивление и не оставляет попыток деблокировать группировку Вооруженных сил Украины в районе красноармейско-димитровской агломерации. В этих условиях войска группировки "Центр" продолжают уничтожать окруженные украинские формирования. За последнюю неделю освобождены населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску. Активно идет продвижение в самом Красноармейске. Более 75% территории города находится под нашим контролем", - сказал он.