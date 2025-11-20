Герасимов: ВС РФ наносят ответные удары по военно-промышленному комплексу ВСУ

Военные ведут целенаправленное нанесение ударов по плану Генерального штаба, отметил его начальник

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские военные целенаправленно ведут нанесение ответных ударов по военно-промышленному комплексу Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

"Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение ответных массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование", - сказал он.