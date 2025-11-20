Южная группировка войск освободила более 4 тыс. зданий в Константиновке

Как отметил командующий группировкой Сергей Медведев, военные продолжают наращивать усилия

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск зачистили более 4 тыс. зданий в населенном пункте Константиновка и продолжают наращивать усилия. Об этом верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий группировкой войск "Южная" Сергей Медведев.

"В населенном пункте Константиновка на сегодняшний день овладели более 4 тыс. зданий, продолжаем наращивать усилия и планируем большей частью населенного пункта к середине декабря месяца овладеть", - сказал командующий.