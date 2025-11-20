Командующий группировки "Запад": прорыва ВСУ из Купянска не допущено

Сергей Кузовлев отметил, что противник неоднократно предпринимал попытки деблокировать окруженную группировку

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. ВСУ неоднократно предпринимали попытки деблокировать окруженную в Купянске группировку, однако бойцы "Запада" отбили все контратаки и не допустили прорыва формирований противника из окружения. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил командующий группировки "Запад" Сергей Кузовлев.

"Противник неоднократно предпринимал попытки деблокировать окруженную группировку, восстановить переправы через реку Оскол, а также старался вырваться из кольца окружения. Все контратаки отбиты, прорыва украинских формирований из окружения не допущено", - заявил Кузовлев.