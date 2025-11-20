ВС РФ взяли под контроль Масликовку

Российские силы движутся к Красному Лиману, отметил командующий группировки войск "Запад" Сергей Кузовлев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Масликовка в пригороде Красного Лимана. Подразделения движутся к самому городу - крупному узлу обороны ВСУ, доложил президенту РФ Владимиру Путину командующий группировки Сергей Кузовлев.

"Штурмовые группы 25-й армии активно продвигаются в направлении города Красный Лиман, который является крупнейшим железнодорожным узлом в регионе. Также взят под контроль его пригород, населенный пункт Масляковка", - заявил Кузовлев.