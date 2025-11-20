ВС РФ после освобождения Купянска уничтожают ВСУ на левом берегу реки Оскол

Успешно развивается наступление на рубцовском и краснолиманском направлениях

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие после освобождения города Купянска в Харьковской области уничтожают формирования ВСУ на левом берегу реки Оскол. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

"Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Успешно развивается наступление на рубцовском и краснолиманском направлениях", - сказал Герасимов.