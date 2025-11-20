ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Герасимов: ВС РФ освобождают территории Донбасса и Новороссии согласно плану

Соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи, отметил начальник Генерального штаба
19:10

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Освобождение территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей идет в соответствии с утвержденным замыслом, доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.

"Соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утвержденным замыслом", - заявил Герасимов. 

