Герасимов: с начала ноября ВС РФ освободили 13 населенных пунктов

Речь идет о шести пунктах в Днепропетровской области и семи в Запорожской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские войска с начала ноября освободили 13 населенных пунктов. Об этом заявил глава Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

"С 1 ноября освободили территорию более 230 кв. км. И под наш контроль перешло 13 населенных пунктов - 6 в Днепропетровской области и 7 в Запорожской области", - отметил Герасимов.