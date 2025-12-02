Статья

Освобождение Красноармейска и Волчанска и начало освобождения Гуляйполя. Заявления Путина

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующих войсками группировки "Центр" Валерия Солодчука и группировки "Восток" Андрея Иванаева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президенту доложили о положении дел на фронте, в частности, об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области и начале операции по освобождению Гуляйполя в Запорожской области.

ТАСС собрал основные заявления главы государства и начальника Генштаба ВС России.

О положении дел в зоне "Центра" и "Востока"

Вечером 30 ноября начальник Генштаба ВС РФ и командующие группировками "Центр" и "Восток" подробно доложили президенту о положении дел на фронте.

Главной темой стало освобождение ВС РФ Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил командующих и бойцов и отметил важность достигнутого успеха на красноармейском направлении: "Это обеспечит нам поступательное решение всех основных задач, которые стоят перед нами и были поставлены изначально при начале специальной военной операции".

Армия России ведет наступление на широком фронте в зоне СВО. По словам Герасимова, противник пытается деблокировать свои окруженные группировки на купянском и красноармейском направлениях, стремится остановить продвижение российских военных на краснолиманском, северодонецком, днепропетровском и запорожском направлениях. Президент особо отметил, что инициатива на всей линии боевого соприкосновения в СВО полностью находится в руках Вооруженных сил РФ.

О ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей военными "Востока" рассказал командующий группировкой Иванаев. Так, военные начали операцию по освобождению Гуляйполя, в северо-восточной части города идут уличные бои, также завершено освобождение Доброполья. С 1 ноября, отметил Иванаев, группировка взяла под контроль 360 кв. км территорий.

Командующий "Центром" Солодчук доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе красноармейско-димитровской агломерации, "в том числе о взятии южной части города Димитрова под контроль российских войск". По его словам, от 1,5 тыс. до 2 тыс. военнослужащих ВСУ заблокированы в северной части Димитрова, южная часть города освобождена.

Про продвижение группировок "Юг", "Днепр", "Запад"

Герасимов отметил, что штурмовые подразделения Южной группировки ведут уличные бои в Северске в ДНР, ежедневно освобождают свыше 100 зданий. Также военные освободили Иванополье, продолжаются уличные бои в Константиновке, юго-восточные и восточные части которой перешли под контроль ВС РФ. Бойцы "Днепра" полностью окружили Степногорск в Запорожской области. Там ведутся бои за овладение Приморском.

Подразделения "Запада" вошли в населенный пункт Красный Лиман ДНР, продолжаются уличные бои в Дробышеве и Яровой. Бойцы группировки продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ВСУ численностью порядка 15 батальонов на левом берегу Оскола у Купянска. На вопрос президента, не может ли противник уйти на юг по левому берегу реки Оскол, Герасимов ответил отрицательно. "Нет, не может, потому что там южнее этой окруженной группировки противника плотная оборона 1-й танковой армии по всему левому берегу [выстроена]. Эта оборона выстроена где-то на 17 км на юг", - сказал он.

Поручение президента

Говоря об успехах военных РФ, глава государства напомнил о важности обеспечения военных всем необходимым на зиму. Путин поручил Минобороны и Генштабу принять все необходимые решения для должного снабжения войск в зимний период. "Ребята должны быть обеспечены всем необходимым", - подчеркнул президент.

Об отношении киевского режима к солдатам ВСУ