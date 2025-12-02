Освобождение Красноармейска и Волчанска и начало освобождения Гуляйполя. Заявления Путина
Редакция сайта ТАСС
00:13
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующих войсками группировки "Центр" Валерия Солодчука и группировки "Восток" Андрея Иванаева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президенту доложили о положении дел на фронте, в частности, об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области и начале операции по освобождению Гуляйполя в Запорожской области.
ТАСС собрал основные заявления главы государства и начальника Генштаба ВС России.
О положении дел в зоне "Центра" и "Востока"
- Вечером 30 ноября начальник Генштаба ВС РФ и командующие группировками "Центр" и "Восток" подробно доложили президенту о положении дел на фронте.
- Главной темой стало освобождение ВС РФ Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил командующих и бойцов и отметил важность достигнутого успеха на красноармейском направлении: "Это обеспечит нам поступательное решение всех основных задач, которые стоят перед нами и были поставлены изначально при начале специальной военной операции".
- Армия России ведет наступление на широком фронте в зоне СВО. По словам Герасимова, противник пытается деблокировать свои окруженные группировки на купянском и красноармейском направлениях, стремится остановить продвижение российских военных на краснолиманском, северодонецком, днепропетровском и запорожском направлениях. Президент особо отметил, что инициатива на всей линии боевого соприкосновения в СВО полностью находится в руках Вооруженных сил РФ.
- О ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей военными "Востока" рассказал командующий группировкой Иванаев. Так, военные начали операцию по освобождению Гуляйполя, в северо-восточной части города идут уличные бои, также завершено освобождение Доброполья. С 1 ноября, отметил Иванаев, группировка взяла под контроль 360 кв. км территорий.
- Командующий "Центром" Солодчук доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе красноармейско-димитровской агломерации, "в том числе о взятии южной части города Димитрова под контроль российских войск". По его словам, от 1,5 тыс. до 2 тыс. военнослужащих ВСУ заблокированы в северной части Димитрова, южная часть города освобождена.
Про продвижение группировок "Юг", "Днепр", "Запад"
- Герасимов отметил, что штурмовые подразделения Южной группировки ведут уличные бои в Северске в ДНР, ежедневно освобождают свыше 100 зданий. Также военные освободили Иванополье, продолжаются уличные бои в Константиновке, юго-восточные и восточные части которой перешли под контроль ВС РФ. Бойцы "Днепра" полностью окружили Степногорск в Запорожской области. Там ведутся бои за овладение Приморском.
- Подразделения "Запада" вошли в населенный пункт Красный Лиман ДНР, продолжаются уличные бои в Дробышеве и Яровой. Бойцы группировки продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ВСУ численностью порядка 15 батальонов на левом берегу Оскола у Купянска. На вопрос президента, не может ли противник уйти на юг по левому берегу реки Оскол, Герасимов ответил отрицательно. "Нет, не может, потому что там южнее этой окруженной группировки противника плотная оборона 1-й танковой армии по всему левому берегу [выстроена]. Эта оборона выстроена где-то на 17 км на юг", - сказал он.
Поручение президента
- Говоря об успехах военных РФ, глава государства напомнил о важности обеспечения военных всем необходимым на зиму. Путин поручил Минобороны и Генштабу принять все необходимые решения для должного снабжения войск в зимний период. "Ребята должны быть обеспечены всем необходимым", - подчеркнул президент.
Об отношении киевского режима к солдатам ВСУ
- Президент РФ назвал массовую гибель солдат ВСУ в зоне спецоперации трагедией украинского народа, связанной с политикой "вороватой хунты" Киева. Особое внимание глава государства акцентировал на попытках Украины деблокировать Красноармейск любой ценой, не считаясь с потерями и бросая новые подразделения практически на убой. По мнению главы российского государства, киевский режим не жалеет простых украинских солдат.
- "Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко", - подчеркнул Путин