Путин поручил МО и Генштабу снабдить бойцов СВО всем необходимым на зиму

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Генштабу принять все необходимые решения для должного снабжения войск зимой.

"Министерству обороны, Генштабу нужно подумать о снабжении войск в наступающий зимний период", - сказал он в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября.

Путин указал, что особенности зимнего периода нужно иметь в виду. "Ребята должны быть обеспечены всем необходимым", - подчеркнул президент.