Путин: Киеву не жалко своих простых солдат
Редакция сайта ТАСС
20:48
обновлено 21:05
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Киевский режим не жалеет простых украинских солдат. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября.
"Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко", - подчеркнул Путин.