Путин: Киеву не жалко своих простых солдат

По словам президента России, в основном украинская армия "рабоче-крестьянская"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Киевский режим не жалеет простых украинских солдат. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 1 декабря 2025 года

"Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко", - подчеркнул Путин.