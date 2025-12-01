Штурмовые подразделения группировки "Запад" вошли в Красный Лиман
20:38
обновлено 20:46
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в населенный пункт Красный Лиман ДНР. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину.
"Штурмовые подразделения группировки "Запад" вошли в Красный Лиман и ведут бои сейчас в юго-восточной и восточной частях города. Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой - это на краснолиманском направлении", - сказал он.