Штурмовые подразделения группировки "Запад" вошли в Красный Лиман

Бои ведутся в юго-восточной и восточной частях города, уточнил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в населенный пункт Красный Лиман ДНР. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину.

"Штурмовые подразделения группировки "Запад" вошли в Красный Лиман и ведут бои сейчас в юго-восточной и восточной частях города. Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой - это на краснолиманском направлении", - сказал он.