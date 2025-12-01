Путин: киевский режим под Красноармейском не считался с потерями

Командующий группировкой войск "Восток" Андрей Иванаев отметил, что Киев бросает на это направление только что мобилизованных, необученных солдат

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Киев пытался деблокировать Красноармейск любой ценой, не считаясь с потерями, бросал новые подразделения практически на убой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября.

"Сейчас в зоне ответственности группировки "Центр" внимательно следили за тем, что происходит вокруг города Красноармейска. Я правильно понял, что противник любой ценой, именно любой ценой, пытался деблокировать Красноармейск, не считаясь вообще с потерями и, на мой взгляд, понимая, что это уже невозможно, все равно бросал новые и новые подразделения практически на убой, без всякого привлечения", - указал Путин.

"То, что я сейчас сказал, соответствует действительности?"- обратился российский лидер к командующему группировкой войск "Восток" генералу Андрею Иванаеву.

Командующий подтвердил, указав, что нацбатальоны отказываются от этой задачи, на это направление Киев бросает только что мобилизованных, необученных солдат. "Они идут на убой просто в направлении Красноармейска, гибнут десятками и сотнями", - отметил Иванаев.

"Наши офицеры наблюдают на поле боя, да?" - уточнил президент и получил утвердительный ответ.