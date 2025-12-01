Путин 30 ноября посетил пункт управления СВО

Президент РФ получил доклад по Красноармейску, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вечером 30 ноября верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. В ходе своей работы он заслушал доклады начальника Генштаба [Валерия] Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" [Валерия] Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" [Андрея] Иванаева", - сказал Песков.

"Генерал армии Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях", - сообщил пресс-секретарь главы государства.