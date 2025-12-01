ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Путин: успех на красноармейском направлении обеспечит решение основных задач СВО

Президент России поблагодарил военных за освобождение Красноармейска
Редакция сайта ТАСС
20:45
обновлено 21:22
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Успех Вооруженных сил РФ на красноармейском направлении обеспечит поступательное решение основных задач, поставленных в начале специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Это важное направление. Мы все понимаем, насколько оно важно. И это обеспечит нам поступательное решение всех основных задач, которые стоят перед нами и были поставлены изначально при начале специальной военной операции. Благодарю вас", - сказал он, комментируя освобождение Красноармейска. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на УкраинеДНР