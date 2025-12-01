Путин назвал ситуацию на поле боя трагедией для украинского народа

Президент РФ связал происходящее с "преступной политикой" "вороватой хунты" в Киеве

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ в зоне спецоперации трагедией украинского народа, связанной с преступной политикой "вороватой хунты" Киева.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой "вороватой хунты", которая захватила власть в Киеве", - указал Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября.