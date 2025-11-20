Марочко: ВС РФ окружили группировку ВСУ в районе Димитрова

По словам эксперта, российские военнослужащие ведут наступление как с южного, так и с северного направления

ЛУГАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных cил РФ завершают зачистку Красноармейска (украинское название Покровск) и завершили окружение украинской группировки в районе Димитрова (украинское название Мирноград). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Красноармейска, то последняя информация, которая мне поступала, - наши военнослужащие захлопнули котел, который находится в районе населенного пункта Димитров, он же Мирноград. То есть наши военнослужащие по улице Вербицкого соединили южные и северные части, которые действовали на данном направлении, и сейчас идет зачистка как раз в северных районах населенного пункта Красноармейск, он же Покровск", - сказал он.

По его словам, российские военнослужащие ведут наступление как с южного, так и с северного направления. Обозреватель выразил уверенность, что в ближайшее время будет объявлено о полном освобождении Димитрова (Мирнограда - украинское название), поскольку пути отхода для украинских подразделений полностью перекрыты.