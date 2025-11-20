Освобождением Купянска ВС РФ замкнули кольцо вокруг ВСУ на левом берегу Оскола

Происходит замыкание украинского гарнизона в Петропавловке, Куриловке, Глушковке, Ковшаровке и большом количестве населенных пунктов, подчеркнул советник главы ДНР Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Освобождение Купянска фактически замыкает кольцо вокруг крупной группировки ВСУ на левом берегу Оскола. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Освобождение Купянска это, фактически, замыкание кольца вокруг украинского гарнизона в Петропавловке, Куриловке, Глушковке, Ковшаровке и большого количества населенных пунктов на левом берегу Оскола", - сказал Кимаковский.