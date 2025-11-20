ТАСС: ВСУ потеряли в Купянске наиболее боеспособные силы
19:56
ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Украинские войска в ходе боев за Купянск потеряли наиболее боеспособные силы, включая элитные подразделения БПЛА и спецназначения, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"Свои наиболее боеспособные подразделения ВСУ уничтожили в Купянске, в особенности элиту БПЛА и спецназ. Есть очень большие потери также среди хорошо подготовленной пехоты", - сообщили в силовых структурах.
Собеседник уточнил, что наибольшие потери подразделения противника понесли последние полтора месяца при попытке стабилизировать ситуацию в городе.