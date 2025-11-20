Марочко: продвижение ВС РФ под Купянском усилит защиту северных окраин ЛНР

Жители региона страдали от действий ВСУ в Купянске, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Дальнейшее продвижение Вооруженных сил РФ за пределы Купянска Харьковской области позволит сократить возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по гражданской инфраструктуре на северных окраинах Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 20 ноября 2025 года

"Прежде всего хочу отметить, что это очень большой, ключевой успех наших российских войск и очень хорошая новость для жителей Луганской Народной Республики на северных ее окраинах, поскольку наши граждане очень сильно страдали от тех действий, которые происходили в населенном пункте Купянск. Украинские боевики, к сожалению, доставали до северных окраин Луганской Народной Республики и постоянно наносили огневое поражение по гражданской инфраструктуре. Если мы продвинемся дальше, то у украинского командования и украинских боевиков будет меньше возможностей наносить удары по территории Луганской Народной Республики", - сказал он.