Над регионами России уничтожили 11 украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
20:11
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за три часа над регионами РФ 11 украинских БПЛА.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"20 ноября текущего года в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 БПЛА - над территорией Брянской области и 3 БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.