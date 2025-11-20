Марочко: контроль над Волчанском открыл ВС РФ возможности на двух направлениях

Военный эксперт отметил, что боевые действия продолжаются на отдельных участках

ЛУГАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Установление контроля над большей частью Волчанска Харьковской области открыло для Вооруженных Сил РФ широкие оперативные возможности для развития наступления в юго-восточном и юго-западном направлениях от населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Но в целом могу сказать, что большая часть населенного пункта (Волчанск - прим. ТАСС) действительно перешла под наш контроль, который открывает широкие оперативные возможности как в юго-восточном, так и юго-западном направлении от данного населенного пункта", - сказал он.

При этом Марочко сообщил, что боевые действия продолжаются на отдельных участках. Он уточнил, что проблемные вопросы сохраняются на юго-восточных и восточных подступах к городу, юго-западнее Волчанских хуторов, украинские подразделения предпринимают попытки контратак.