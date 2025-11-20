ТАСС: вся логистика ВСУ вокруг Купянска находится под плотным огневым контролем

Речь идет о дронах и тяжелом вооружении, сообщили российские силовики

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Логистика ВСУ вокруг Купянска в радиусе десятков километров находится под плотным огневым контролем ВС РФ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Логистика противника вокруг Купянска на десятки километров находится под плотным огневым контролем российских войск. Речь идет как о БПЛА, так и тяжелом вооружении", - сообщили в силовых структурах.