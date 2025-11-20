Ганчев: Харьковская ВГА готова выдвинуться в Купянск для эвакуации нуждающихся

Сотрудники администрации отправятся в город, как только это станет возможным

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области готова выдвинуться в Купянск, когда это станет возможным, для оказания помощи жителям освобожденного города, в том числе эвакуации нуждающихся. Об этом сообщил ТАСС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

20 ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил об освобождении Купянска.

"Как только станет возможно, сотрудники нашей администрации готовы выдвинуться на освобожденную территорию для эвакуации жителей и оказания необходимой поддержки населению", - сказал Ганчев.