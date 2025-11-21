Расчет БПЛА протаранил в воздушном бою несколько разведывательных дронов ВСУ

Командир зенитной ракетной батареи с позывным Керя рассказал, что гексакоптеры противника сбивают и по ночам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расчет дронов-перехватчиков десантно-штурмового соединения группировки войск "Днепр" в воздушном бою протаранил несколько разведывательных беспилотников ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Во время одного из недавних разведывательно-боевых вылетов оператор беспилотника с позывным Флэш в воздушном бою протаранил разведывательный беспилотник ВСУ "Фурия". Дрон противника после столкновения потерял управление и рухнул. Затем аналогичным образом нашим десантником были уничтожены другие разведывательные дроны ВСУ", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что расчеты дронов-перехватчиков отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают ударные и разведывательные дроны ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области.

"Мы не стоим на месте, отправляем на учебу наших операторов. Они проходят обучение и буквально за две-три недели возвращаются в строй, уничтожают БПЛА как ударные, так и разведывательные. Ночью также уничтожаются гексакоптеры. Ведется постоянная разведка, как с неба, так и с земли", - рассказал командир зенитной ракетной батареи с позывным Керя на видео, распространенном ведомством.