ЗРК "Тор-М2" уничтожил дрон ВСУ Shark на красноармейском направлении

Военнослужащие ВС РФ зафиксировали приближение беспилотника на удалении свыше 8 км и высоте около 1,7 км, отметили в Минобороны

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" уничтожил разведывательный беспилотник Shark формирований ВСУ, прикрывая продвижение группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" мотострелкового соединения группировки войск "Центр", прикрывая продвижение войск на красноармейском направлении, уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа Shark формирований ВСУ", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что военнослужащие расчета, осуществляя постоянное наблюдение за воздушным пространством, своевременно зафиксировали приближение беспилотника ВСУ на удалении свыше 8 км и высоте около 1,7 км. Цель была обнаружена радиолокационными средствами комплекса, взята на сопровождение и уничтожена зенитной управляемой ракетой.

В министерстве отметили, что современное радиолокационное оборудование "Тор-М2" позволяет с высокой точностью обнаруживать и поражать воздушные цели. Комплекс обеспечивает возможность уничтожения до 16 целей противника одним боекомплектом.