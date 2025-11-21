Командир "Пятнашки": восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен за последние дни

Украинцы "потихоньку выходят", подчеркнул Ахра Авидзба

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины за последние три дня сдались в плен бойцам интернациональной бригады "Пятнашка". Об этом сообщил командир бригады Ахра Авидзба на патриотическом форуме "Разные судьбы - победа одна".

"Сейчас три человека (военнослужащих ВСУ), которые изъявили желание сдаться. Позавчера еще пять человек вышли. Они потихоньку выходят, мы их встречаем", - сказал Авидзба.

Он также рассказал, что пленные военнослужащие ВСУ посещают в Донецке Вечный огонь. "Мы организовали "турагентство" с лозунгом "Зеленский не смог, а вы смогли" и делаем им (пленным военнослужащим ВСУ) экскурсии по Донецку. Посещаем Вечный огонь, потому что они бедные последние одиннадцать лет были от этого отлучены. Сейчас это с удовольствием делают", - рассказал Авидзба.

Порой, как отметил командир "Пятнашки", к ним подходят местные жители. "Бабушка подбегает, говорит "Спасибо, хлопцы, что нас защищаете", потому что они в нашей форме. В украинской форме не получается их водить по городу", - отметил командир интербригады.

Ежегодный патриотический форум "Разные судьбы - Победа одна" проходит 21 ноября в Сочи. Он дал старт циклу мероприятий всероссийского проекта "СВОи". Ключевой темой форума в этом году стала историческая память и преемственность поколений. Организатором форума является Дом народов России, его поддержали ФАДН России, Союз армян России, власти Краснодарского края и города Сочи.