Боец Казанцев предотвратил взрыв горящего транспорта с боеприпасами

В Минобороны также рассказали о сержанте Илье Семеняко, который вместе с сослуживцем эвакуировал с поля боя двух раненых российских военных и уничтожил вражеский дрон

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Гвардии ефрейтор ВС России Евгений Казанцев сумел своевременно потушить горящий транспорт с боеприпасами и предотвратить детонацию боекомплекта при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"При выполнении боевой задачи экипаж багги подвергся внезапной атаке со стороны FPV-дрона украинских боевиков. В результате прямого попадания в багажный отсек автомобиля возникло интенсивное задымление и возгорание, создавшее угрозу детонации перевозимых боеприпасов. Евгений, проявляя исключительное хладнокровие и самоотверженность, немедленно отогнал транспортное средство в укрытие, организовал своевременную разгрузку горящего груза и лично принял меры по ликвидации очага возгорания. Устранив возгорание, Евгений продолжил выполнять боевую задачу, вовремя доставив инженерное имущество и боеприпасы на позиции", - сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали о сержанте Илье Семеняко, который вместе с сослуживцем сумел эвакуировать с поля боя двух раненых российских военных и уничтожить вражеский беспилотник. "В результате обстрела ранения получили двое военнослужащих. Сержант Семеняко получил приказ от командира роты на организацию эвакуации раненых. Вместе со своим сослуживцем Илья выдвинулся к посту. Прибыв на место, он заметил приближающийся вражеский FPV-дрон. Немедленно открыв огонь из штатного оружия, он точным выстрелом уничтожил беспилотный летательный аппарат противника. После этого Илья и его сослуживец оказали первую помощь раненым и перенесли их на свой пост, оттуда раненых эвакуировали в госпиталь", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря опыту и профессионализму сержант Семеняко успешно выполнил поставленную боевую задачу и сохранил жизни и здоровье военнослужащих, обеспечив доставку раненых в госпиталь.