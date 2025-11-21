Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:38
Российские средства ПВО уничтожили над регионами России четыре украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два села Белгородской области, ранены два мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
Российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Астраханской областью и Республикой Крым в период с 12:00 по 20:00 мск, сообщили в Минобороны России.
