Военная операция на Украине. Онлайн

Вооруженные силы Украины за сутки совершили одну атаку на населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате повреждены 10 жилых домов, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В управлении уточнили, что ВСУ атаковали ударным дроном кровлю частного дома в Докучаевске, еще в девяти домах повреждены остекление, фасады, кровли, ограждения, хозпостройки и газопровод. Также повреждения получил легковой автомобиль.