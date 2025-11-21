Военная операция на Украине. Онлайн

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
21:00
обновлено 21:38
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства ПВО уничтожили над регионами России четыре украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два села Белгородской области, ранены два мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Астраханской областью и Республикой Крым в период с 12:00 по 20:00 мск, сообщили в Минобороны России.

Основные события 22 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:37

Власти Украины будут мобилизовывать всех граждан, до которых дотянутся руки, по мере исчерпания различных возрастных категорий. Об этом заявил в интервью aif.ru посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

21:37

Над регионами России сбили четыре украинских БПЛА.

21:36

Гвардии ефрейтор ВС России Евгений Казанцев сумел своевременно потушить горящий транспорт с боеприпасами и предотвратить детонацию боекомплекта при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

21:35

Вооруженные силы Украины за сутки совершили одну атаку на населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате повреждены 10 жилых домов, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В управлении уточнили, что ВСУ атаковали ударным дроном кровлю частного дома в Докучаевске, еще в девяти домах повреждены остекление, фасады, кровли, ограждения, хозпостройки и газопровод. Также повреждения получил легковой автомобиль.

