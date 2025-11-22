МО РФ: взятие Звановки позволило осложнить положение ВСУ в Северске
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Освобождение Звановки в ДНР позволило еще больше осложнить положение гарнизона ВСУ в Северске. Об этом сообщили в Минобороны России.
Населенный пункт освобождали военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. В ходе грамотных штурмовых действий подразделения группировки выбили противника из населенного пункта, освободив поселок от украинских войск в ходе стремительного наступления.
"Мужество и героизм военнослужащих позволили планомерно блокировать все усилия противника по налаживанию путей сообщения с подразделениями ВСУ, удерживающими поселок. Это позволило российским военным планомерно зачистить населенный пункт, установив над ним полный контроль. Достигнутый успех позволил еще больше осложнить положение вражеского гарнизона в Северске", - сказали там.