МО РФ: взятие Звановки позволило осложнить положение ВСУ в Северске

Населенный пункт освобождали военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Освобождение Звановки в ДНР позволило еще больше осложнить положение гарнизона ВСУ в Северске. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Населенный пункт освобождали военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. В ходе грамотных штурмовых действий подразделения группировки выбили противника из населенного пункта, освободив поселок от украинских войск в ходе стремительного наступления.

"Мужество и героизм военнослужащих позволили планомерно блокировать все усилия противника по налаживанию путей сообщения с подразделениями ВСУ, удерживающими поселок. Это позволило российским военным планомерно зачистить населенный пункт, установив над ним полный контроль. Достигнутый успех позволил еще больше осложнить положение вражеского гарнизона в Северске", - сказали там.