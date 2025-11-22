ВС России освободили Звановку и Новое Запорожье
Редакция сайта ТАСС
09:25
обновлено 09:32
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские военные освободили два населенных пункта за сутки - Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Звановка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новое Запорожье Запорожской области", - сказали там.