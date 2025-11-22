В Энергодаре при ударе ВСУ пострадал мужчина

Состояние пострадавшего удовлетворительное

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по Энергодару Запорожской области с помощью артиллерии и беспилотников, ранен мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Максим Пухов.

"Вооруженные формирования Украины нанесли комбинированный удар по жилому району нашего города. Применялись артиллерия и беспилотные летательные аппараты. В результате удара ранение получил мужчина 1949 года рождения", - написал мэр.

Он добавил, что пострадавший доставлен в медико-санитарную часть ФМБА России. Его состояние удовлетворительное. "Целенаправленные обстрелы мирных кварталов и гражданской инфраструктуры - это не "ошибки на поле боя". Это осознанная тактика противника, направленная на террор мирного населения. Подобные действия не имеют оправдания и являются военным преступлением", - заключил глава города.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и Каховского водохранилища в Запорожской области. В городе проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей. В 2022 году Энергодар перешел под контроль Российской Федерации, 30 сентября в результате референдума он в составе Запорожской области вошел в состав РФ.