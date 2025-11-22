Кимаковский: ВСУ попали в оперативное окружение у Шахова

Советник главы ДНР также отметил успехи российских военных на соседнем направлении - константиновском

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Российские силы взяли в оперативное окружение украинских военных в районе села Шахово к востоку от Доброполья ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".

"Противник в районе Шахова уже находится в оперативном окружении, <...> но еще есть там над чем работать. Но факт в том, что противник находится там в оперативном окружении", - сказал Кимаковский.

Он также отметил успехи российских военных на соседнем направлении - константиновском. Там отбиты попытки противника контратаковать, российские войска закрепляются южнее Константиновки.