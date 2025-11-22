ВС РФ уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ у Константиновки

Также российские войска ликвидировали замаскированный миномет и гексакоптер R-18 "Баба-яга" противника

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили восемь пунктов управления беспилотниками и три автомобиля противника на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено 8 пунктов управления БПЛА ВСУ. Незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и FPV-дронов, пункты управления БПЛА были уничтожены", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве также сообщили об уничтожении еще пяти целей противника на константиновском направлении. Так, ударами артиллеристов и операторов дронов были ликвидированы три автомобиля, замаскированный миномет и гексакоптер R-18 "Баба-яга" ВСУ.

20 ноября командующий группировкой войск "Южная" Сергей Медведев доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину, что в населенном пункте Константиновка зачищены более 4 тыс. зданий.