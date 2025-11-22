Пленный из ВСУ: командование не эвакуирует раненых и погибших в Красноармейске

Валентин Боклаганич рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины убивают своих подчиненных, потому что они не хотят идти воевать с русскими

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Командиры ВСУ не эвакуируют своих раненых и погибших в бою подчиненных у Красноармейска (украинское название - Покровск). Об этом рассказал взятый в плен в районе Красноармейска военнослужащий 42-й бригады ВСУ Валентин Боклаганич в видео, предоставленном Минобороны России.

"Наши командующие забирают деньги. Они убивают нас, потому что мы не хотим идти воевать с русскими. Раненых никуда не вывозят. У нас осталось из 30 человек может 20 человек в таких нормальных заливах. Наши офицеры не увозят раненых, двухсотых (погибших - прим. ТАСС) тоже не увозят", - сказал он.

Пленный выразил благодарность российским солдатам, что сохранили ему жизнь, напоили и накормили.