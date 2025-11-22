В Сызрани при атаке БПЛА погибли два человека

Еще двое пострадали

САМАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли и два пострадали в результате атаки БПЛА на Сызрань Самарской области.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере Max.

"Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена. С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека. <…> Два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Федорищев.

Губернатор принес соболезнования родным и близким погибших. Он подчеркнул, что правительство региона окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную.