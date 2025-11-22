ВС РФ отразили пять атак ВСУ из района Гришина с целью деблокирования окружения
09:27
обновлено 09:44
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" отразили пять атак ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, которые проводились с целью деблокирования окруженных военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские войска отразили пять попыток противника деблокирования окруженной группировки ВСУ из района населенного пункта Гришино ДНР. "Уничтожены до 30 военнослужащих и два бронетранспортера", - говорится в сообщении ведомства.