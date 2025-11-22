ВС РФ отразили пять атак ВСУ из района Гришина с целью деблокирования окружения

Российские войска уничтожили до 30 военнослужащих противника и 2 бронетранспортера

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" отразили пять атак ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, которые проводились с целью деблокирования окруженных военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

