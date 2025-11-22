Под Красноармейском нашли тайник ВСУ с боевыми отравляющими веществами

В схроне лежали пробирки хлорпикрином, заряды пластита и емкости с бензином, сообщили в Управлении ФСБ России по ДНР

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Пробирки с боевым отравляющим веществом, взрывчатку и емкости с бензином обнаружили в украинском тайнике под Красноармейском (украинское название - Покровск) ДНР, сообщили в управлении ФСБ России по региону.

"В результате совместных оперативно-боевых мероприятий регионального управления ФСБ России и органов военной контрразведки Центрального военного округа в блиндаже украинских боевиков обнаружен схрон с самодельными боеприпасами для БПЛА, содержащими боевые отравляющие вещества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что тайник найден под Красноармейском. Там обнаружены пробирки хлорпикрином - запрещенным химическим веществом, а также заряды пластита и емкости с бензином, которые при взрыве превращаются в боевое отравляющее вещество удушающего действия - фосген. Следствие установило, что приказы на изготовление и применение химоружия против российских военных отдавал командир 108-го штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Филимонов.

Военное следственное управление СК по объединенной группировке войск (сил) возбудило уголовные дела по статьям УК РФ о покушении на преступление, организацию преступления, убийство и применение запрещенных средств и методов ведения войны.