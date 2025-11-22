ВСУ потеряли от действий "Запада" свыше 220 военных за сутки

Военные группировки также уничтожили 43 пункта управления беспилотниками и танк Т-64 противника

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад" свыше 220 военнослужащих, 43 пункта управления беспилотниками и танк Т-64. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Всего за сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк Т-64, 3 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", самоходная артиллерийская установка "Акация", 8 минометов, а также 4 наземных робототехнических комплекса", - сказал Бигма.

По его данным, расчетами ПВО сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также 44 тяжелых квадрокоптера. Кроме того, вскрыты и уничтожены 7 станций радиоэлектронной борьбы, 43 пункта управления БПЛА, терминал спутниковой связи Starlink и 3 полевых склада боеприпасов противника.