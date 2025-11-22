Кимаковский: ВС РФ завершают оперативное окружение Северска в ДНР

Советник главы ДНР добавил, что успешные действия российских сил ведут к краху обороны города на юге

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Российские силы завершают оперативное окружение Северска на севере ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".

"У нас на севере в районе Красного Лимана очень хорошие успехи в районе Северска. Хорошие успехи, потому что в районе Северска уже фактически мы завершаем оперативное окружение. Там сейчас один населенный пункт дочистим, и противник в очень тяжелом [положении окажется]", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что успешные действия российских сил ведут к краху обороны города на юге.

20 ноября командующий группировкой войск "Южная" Сергей Медведев доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину, что бойцы ведут боевые действия на северо-восточных и южных окраинах Северска. Также продолжается охват населенного пункта и блокирование подразделений ВСУ. Отвечая на вопрос президента о том, "разрезает" ли Южная группировка войск Северск, командующий ответил утвердительно.