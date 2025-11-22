Бойцы РФ под ударами HIMARS восстановили поврежденную линию связи

Задачу выполнили военные группировки "Север"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Север" восстановили поврежденные линии связи, находясь под обстрелами реактивной системы залпового огня HIMARS противника. Об этом рассказал начальник радиостанции с позывным Бешеный в видео от Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Были на передке, ближе к первой линии, и был обрыв связи. Я побежал устранять линию, и как раз в этот момент враг нанес удары ракетами HIMARS. Мы сразу же залегли под дерево, слышали, как осколки по макушкам деревьев бьют. Было конечно не очень приятно, но тем не менее после этого задачу выполнили, связь наладили, продолжили работать", - рассказал он.

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие войск связи выполняют свои задачи, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, а бесперебойность связи достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого связиста.