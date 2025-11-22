ВСУ за сутки потеряли до 175 военных от действий группировки войск "Север"

Бойцы группировки также поразили пять складов боеприпасов и материальных средств противника

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий Северной группировки войск составили до 175 военных и 5 складов боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

"За сутки ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, 14 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, 5 складов боеприпасов и материальных средств", - сказал Межевых.

Он добавил, что в ходе боев военнослужащие "Севера" нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригады, а также бригады теробороны ВСУ.