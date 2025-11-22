Боец Арбита: туман и дожди способствовали взятию Радостного

Слова военнослужащего ВС РФ подтвердил командир отделения с позывным Полтава

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Туманная погода и дожди сыграли большую роль при освобождении населенного пункта Радостное в Днепропетровской области, рассказал стрелок с позывным Арбита в видео от Минобороны РФ.

"Мы с напарником заходили в населенный пункт Радостное. Очень сильно помогала погода, в частности, туман, а также дожди", - сказал боец.

Командир отделения с позывным Полтава также отметил роль погоды при освобождении населенного пункта. "Нам получилось зайти благодаря туману. Погодные условия дали нам это сделать", - поделился он.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении Радостного силами 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток".

В ведомстве подчеркнули, что освобождение Радостного создает угрозу оборонительной линии противника вдоль реки Гайчур с северного направления и является важным шагом в вытеснении ВСУ на запад.