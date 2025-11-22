ЗРК С-400 сбил воздушную цель в зоне группировки "Север"

Орудие несло боевое дежурство по защите критически важных объектов инфраструктуры России

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" сбил воздушную цель противника в зоне ответственности Северной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе несения боевого дежурства по защите критически важных объектов инфраструктуры Российской Федерации расчетом зенитного ракетного дивизиона С-400 уничтожена воздушная цель ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что расчеты постоянно меняют боевые позиции, а вооружение С-400 позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленной зоне ответственности.