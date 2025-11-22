ВСУ минируют бытовые предметы при отступлении на красноармейском направлении

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие минируют в оставляемых на красноармейском направлении домах бытовые предметы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На красноармейском направлении саперы все чаще встречают заминированные украинскими боевиками бытовые устройства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для подготовки саперов к подобным угрозам инженеры группировки войск "Центр" разработали специальную учебную комнату, где военнослужащие получают практические знания о методах обнаружения и разминирования взрывоопасных предметов. "Для изучения и передачи опыта другим военнослужащим группировки инженеры разработали и оборудовали учебную комнату, имитирующую жилую квартиру, в которой заминирован буквально каждый бытовой предмет, в том числе выключатели света, окна, микроволновые печи, смесители и другие предметы домашнего обихода", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в конце программы обучения военнослужащие сдают экзамены и получают сертификаты об успешном завершении курса подготовки.