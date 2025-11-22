Бойцы "Центра" уничтожили укрепленные позиции ВСУ на красноармейском направлении

Операторы ударных дронов атакуют укрытия внутри зданий и подвалов, а БПЛА самолетного типа наносят удары по блиндажам и объектам полевой фортификации противника, добавили в Минобороны

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожили ударными дронами укрепленные позиции противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы ударных дронов подразделения беспилотных систем отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" громят укрепленные позиции формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы ударных беспилотников также атакуют укрытия внутри зданий и подвалов, а БПЛА самолетного типа наносят точечные удары по укрепленным блиндажам и объектам полевой фортификации противника.