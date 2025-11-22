ВСУ потеряли до 385 военных за сутки от действий группировки войск "Центр"
02:03
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск "Центр" составили до 385 военных и 13 единиц бронетехники. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 385 военнослужащих, 2 танка, 11 боевых бронированных машин, 5 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - сказал он.
По его данным, в ходе боев подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты, территориальной обороны, двух бригад нацгвардии и двух штурмовых полков ВСУ.